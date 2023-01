O início de 2022 viu a chegada inesperada de Zelensky à defesa do Ocidente. O fim do ano foi marcado pela morte de Bento XVI. Ambos acusam o Ocidente de não acreditar nos seus próprios valores: Zelensky na liberdade humana, Bento na tradição judaica-cristã que está na base da matriz liberal.

Em cima da mesa está o facto de a competição com a China e a Rússia serem, para além da Ucrânia e de Taiwan, sobre a substituição dos valores do Ocidente pelos sistemas de valores de Xi e Putin. Por isso, Zelensky e Bento acusam as populações do Ocidente de se terem tornado moralmente brandas e politicamente desligadas de qualquer crença firme nos valores democráticos liberais. Bento dizia que a Europa tinha um estranho “ódio a si própria“, e acusava-a de ser uma “apostasia de si mesma, mesmo antes [de ser um apóstata] de Deus“, ao ponto de “duvidar da sua própria identidade“.

Pode parecer irrealista alistar o falecido Papa para a competição com a China e a Rússia.

Mas, tal como Zelensky, Ratzinger é o homem do momento. A campanha que levou a cabo durante o seu papado para restabelecer as bases da cultura ocidental foi marcada pela sua defesa da unidade entre razão e fé, religião e política. O enredo da história europeia que explicitou no discurso ao Senado Italiano em 2004 “Europa: Os seus Fundamentos Espirituais” via a afinidade eletiva do cristianismo com a democracia liberal como a matriz essencial da identidade da Europa Ocidental.

