Quase 50% dos portugueses prefere a continuidade de Rio na liderança dos sociais-democratas, com Rangel a colher 34,3% da intenção de votos e 16,3% a não responderem à pergunta. Contas bem divididas no PSD, ao contrário do que acontece no CDS. Ainda que tudo indique neste momento que será Rodrigues dos Santos a liderar o partido na ida às urnas em janeiro, a sondagem revela que 45,8% preferia Nuno Melo e só 25% escolheria Francisco Rodrigues dos Santos.

Ainda que esta decisão esteja longe de estar nas mãos dos eleitores portugueses, cabendo apenas aos militantes dos respetivos partidos, o barómetro da intercampus para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios revela que ainda que a decisão esteja muito partida no PSD, no CDS fica claro que a preferência recai no challenger de Rodrigues dos Santos.

As diretas do PSD realizam-se dentro de duas semanas com uma eventual segunda volta a 1 de dezembro. O Congresso dos sociais-democratas realiza-se entre 17 e 19 de dezembro.

Nuno Melo tem aparente vantagem, ainda que quase 30% dos inquiridos não tenha respondido ou tenha dito que não sabia responder à questão sobre quem estaria melhor colocado no CDS, o que dificulta a interpretação dos números.