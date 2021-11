Rio tenta dividir base de apoio de Rangel com listas de deputados

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a faca e o queijo na mão. A direção de Rui Rio definiu um cronograma para a apresentação de listas de deputados à Assembleia da República que pode, se for levado ao limite, deixar o PSD numa situação de bloqueio institucional. As tropas de Rangel olham para a jogada do líder social-democrata (mais uma, queixam-se) como se se tratasse do “reflexo do naufrago” — Rio está agarrado ao bote para não submergir.

Depois de duas derrotas internas, em desvantagem (teórica) na contagem de espingardas, a negociação das listas de deputados à Assembleia da República pode furar o (aparente) domínio de Paulo Rangel em várias estruturas do partido. Publicamente, o núcleo duro de Rio não assume obviamente esta estratégia. Nas hostes de Rangel, no entanto, a leitura é simples: o líder social-democrata está a “negociar” lugares nas listas de deputados à Assembleia da República em troca do voto nas diretas do partido.

A direção de Rio joga, de facto, com o vento a seu favor. Mesmo que Rangel vença as eleições diretas, só será formalmente reconhecido como presidente do partido a 19 de dezembro, data em que se realiza o Congresso do PSD. Até lá, manda quem está em funções — ou seja, a Comissão Política Nacional (CPN) de Rui Rio.

Em teoria, havendo uma alteração na presidência do partido seria de esperar que o derrotado deixasse o vencedor escolher a equipa que quer levar a votos em articulação com as estruturas locais. No entanto, na direção de Rio, o aviso é para ser levado a sério: “Temos a faca e o queijo na mão. É bom que haja bom senso do outro lado. Temos todo o interesse em que isto seja pacífico.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rui Rio, sabe o Observador, deve propor nos próximos dias que seja o candidato vencedor a escolher os cabeças de lista às próximas legislativas como forma de dar um sinal de algum esforço de consensualização. Rangel não quererá sequer ouvir falar disso: se vencer, é ele quem faz as listas e procurará salvaguardar que alguns dos quadros do rioísmo são aproveitados.

Seja como for, a questão não é assim tão simples. A definição e proposta das listas de candidatos a deputados é uma competência da CPN. Mas essa proposta tem de ser aprovada e validada em Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre congressos. Acontece que Rui Rio, como já ficou demonstrado nas duas últimas reuniões, está em manifesta minoria naquele órgão do partido.

Baralhando e dando de novo: num cenário-limite, se a atual direção tentasse forçar uma lista de deputados à revelia da vontade de Paulo Rangel, dificilmente contaria com a luz verde do Conselho Nacional, o que deixaria o partido num impasse difícil de resolver.

De acordo com o calendário eleitoral, o líder do PSD tem de entregar as listas de deputados até 20 de dezembro. Ora, neste cenário-limite, se a direção de Rui Rio insistir em fazer da elaboração das listas um finca-pé, Rangel teria um dia entre o momento em que seria formalmente reconhecido (19 de dezembro) e o último dia para propor uma lista de candidatos a deputados, convocar um Conselho Nacional, aprovar a equipa e enviar toda a documentação para os tribunais, o que seria, senão manifestamente impossível, muito difícil de executar.

Isto porque o Tribunal Constitucional tem de reconhecer o novo secretário-geral — que só toma posse com o congresso do partido — que depois emite uma procuração a cada distrital para que a estrutura entregue a lista de deputados na comarca local.

Foi isso mesmo que sugeriu José Silvano, secretário-geral do PSD, à agência Lusa. Sobre a possibilidade de esse processo só ser finalizado no Congresso, Silvano disse considerar ser impossível um secretário-geral eleito no domingo, 19 de dezembro, “na segunda [dia 20] conseguir ter poderes verificados no tribunal e com procurações passadas”. “Isso é correr o risco de não ter listas”, avisou.