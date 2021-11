Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase três anos depois da decisão de primeira instância, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu manter a pena de prisão efetiva de seis anos e oito meses ao procurador do Ministério Público Orlando Figueira, de acordo com o respetivo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa a que Observador teve acesso.

Figueira tinha sido condenado em primeira instância a cadeia efetiva por corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documento e cinco anos de proibição de exercer funções.

Também o advogado Paulo Blanco foi condenado, mas a uma pena suspensa de quatro anos e quatro meses por corrupção ativa, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documento naquela que foi chamada a Operação Fizz. Ao advogado, o Tribunal da Relação de Lisboa manteve igualmente a pena decidida pela primeira instância.

A juíza desembargadora Maria Leonor Silveira Botelho, relatora do acórdão, alterou alguma matéria de factualidade que era contestada pelos recursos dos arguidos Orlando Figueira e Paulo Blanco mas não alterou a medida das penas decididas pela primeira instância. O acórdão é também assinado pelas desembargadoras Ana Paula Grandvaux Barbosa (adjunta) e Maria da Conceição Alves Gonçalves, presidente da 3.ª Secção Criminal da Relação de Lisboa.

Os arguidos ainda poderão recorrer desta decisão para os tribunais superiores, conseguindo assim a suspensão da execução das penas decretadas.

Um resumo de um caso que envolve um procurador que continua no ativo

O caso demorou mais tempo a ser apreciado pelo tribunal superior porque o magistrado Orlando Figueira decidiu regressar à magistratura já depois de condenado. O magistrado estava em licença sem vencimento quando decorreu o processo e foi julgad em primeira instância, no entanto, voltando ao Ministério Público (embora ainda suspenso de funções) o seu recurso devia ser apreciado pelo Supremo Tribunal de Justiça, a instância que se segue ao Tribunal da Relação onde os magistrados são julgados. O incidente foi levado ao Supremo para decidir o que fazer, mas o recurso acabou por ser apreciado pelo Tribunal da Relaçãi de Lisboa onde foi distribuído em março deste ano.

Figueira foi condenado por suspeitas de ter recebido mais de 760 mil euros do ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, para o beneficiar nos processos que investigava no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Como recompensa, segundo o Ministério Público, o magistrado ganhou também um lugar de assessor jurídico do Banco Privado Atlântico, em Angola, para onde nunca chegou a ir.

O processo-crime de Manuel Vicente foi separado deste e foi enviado para Angola.

O magistrado Orlando Figueira foi condenado a uma pena única efetiva de seis anos e oito meses de cadeia pelos crimes de corrupção passiva, branqueamento, falsificação de documento e violação do segredo de justiça e proibição de voltar à magistratura durante cinco anos. O advogado Paulo Blanco foi considerado corresponsável (embora por corrupção ativa) e condenado a uma pena suspensa única de quatro anos e quatro meses de prisão, sem necessidade de deixar o exercício da profissão.

Menos eloquente, mas com a mesma postura que manteve ao longo do julgamento e que não convenceu os juízes. Foi assim que o magistrado Orlando Figueira abandonou a sala de audiências do Campus de Justiça, em Lisboa, depois de quatro horas de um acórdão avassalador. Condenado a uma pena de cadeia efetiva, proibido de exercer magistratura durante cinco anos e com os mais de 500 mil euros, que tinha nas contas, entregues ao Estado, Figueira continua a manter a versão de que foi vítima de um contrato de trabalho que não resultou. Que não recebeu dinheiro do ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. E ameaça, mesmo, avançar com uma queixa-crime por denegação da justiça contra os juízes que não acreditaram nele.