A resiliência inspiradora do Centro de Portugal

A “instabilidade” do setor do turismo e a “incerteza” relacionada com a pandemia da Covid-19 causaram dificuldades, que foram enfrentadas com uma “campanha de comunicação forte”, com recurso a atividades com influencers. O diretor da Rewilding Portugal vislumbra um ponto positivo: “Esta pandemia alertou-nos para uma necessidade muito intrínseca de termos uma relação mais próxima e mais benéfica com o mundo natural”.

O objetivo é expandir a rede Côa Selvagem à medida “que o trabalho da Rewilding Portugal se expande no Vale e o corredor ecológico do Côa começa a ser recuperado”. Pedro Prata sublinha que com as “ameaças gémeas” das alterações climáticas e perda de biodiversidade, é “imperativo” restaurar ecossistemas. “E o Grande Vale do Côa tem um grande potencial para o regresso da natureza, o que irá criar novas oportunidades para a vida selvagem, mas também para o turismo de natureza. O futuro é selvagem”.

Na pacata aldeia do Rabaçal, no concelho de Mêda, encontramos a Quinta da Bacelada, uma empresa de Turismo em Espaço Rural que engloba uma casa senhorial do século XVII e uma propriedade agrícola de 34 hectares. Um ambiente cheio de tradições e natureza, onde António Eurico Inocencio costumava brincar quando era criança. Hoje, o médico dentista de 53 anos gere e desenvolve o empreendimento que começou como um sonho dos pais: Tornar a casa que vai na quarta geração numa referência de turismo no Rabaçal, “ajudando também a colocar o Rabaçal e Meda no mapa”.