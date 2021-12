Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O corpo de uma mulher de 60 anos foi resgatado esta quarta-feira depois do seu carro ter caído no rio perto de uma queda de água nas Cataratas do Niágara, Estados Unidos.

Não se sabe, segundo o The Guardian, os fatores que levaram o carro a entrar no rio Niágara, tendo o veículo sido descoberto quando já se encontrava dentro do caudal de água.

O resgate do corpo foi realizado com recurso a um helicóptero, que ajudou um mergulhador da guarda costeira norte-americana a chegar até ao veículo.

Nunca uma operação do género fora levada a cabo tão perto do precipício de uma das quedas de água que compõem a famosa atração turística norte-americana, a apenas cerca de 45 metros das Cataratas Americanas (do inglês “American Falls”), uma das três cascatas que totalizam as famosas Cataratas do Niágara.

Hanging over the car. pic.twitter.com/ERXU1KRWic — Stephen T Watson ???????????? (@buffaloscribe) December 8, 2021

Sob neve, fortes ventos e uma corrente de água intensa, o mergulhador profissional teve de ser colocado na água, junto ao carro, através de um cabo preso à aeronave, naquele que foi, de acordo com o capitão da polícia local, Christopher Rola, “um trabalho incrível por parte da guarda costeira”.

Enquanto estava a descer para o carro, o meu único foco estava em como iria entrar dentro do veículo com todos os rápidos que havia no local e mesmo ao lado das cascatas”, afirmou o mergulhador, Derrian Duryea, de acordo com a ABC.

“Felizmente, o carro estava destrancado e não tive de partir nenhum vidro, tendo conseguido abrir a porta do passageiro da frente”, explicou.

A preocupação, para o operador do cabo que se encontrava o helicóptero, Jon Finnerty, era que “a corrente estava muito forte no local, e com o carro tão perto das cascatas, se se movesse, não queríamos que ele [o mergulhador] fosse arrastado com o veículo”.

A Governadora do Estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, afirmou na rede social Twitter que partilhava da “tristeza pela trágica perda de uma vida no rio Niágara”.

Saddened by the tragic loss of life at the Niagara River today. Thank you @nystateparks, @NYSPolice, @USCG, New York State Fire, Niagara County, & AMR Ambulance for your swift and heroic actions, and to @NYPAenergy for lowering river levels to assist first responders. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 8, 2021

Quanto ao modo como o carro e a sua ocupante foram parar ao rio, ainda não há certezas, mas suspeita-se que a condutora possa ter perdido o controlo do carro junto de uma ponte pedestre mais acima no rio. As estradas da região estariam cobertas com uma fina camada de neve na quarta-feira, o que pode explicar o despiste do veículo.