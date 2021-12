Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A receção do Sporting ao Boavista, marcada para a noite deste sábado (20h30), tinha todos os condimentos para ser mais um momento de festa pelo momento desportivo que a equipa de futebol atravessa, da vitória por 3-1 no dérbi frente ao Benfica que manteve os leões no primeiro lugar a par do FC Porto ao apuramento para os oitavos da Champions apenas pela segunda vez na história, estando agora o sorteio marcado para a próxima segunda-feira. No entanto, nem tudo corre da melhor forma fora das quatro linhas.

A tensão crescente entre as duas principais claques verde e brancas, Juventude Leonina e Directivo Ultras XII, tem atingido episódios limite nas últimas semanas, nomeadamente após o encontro com o Tondela e depois com o Benfica, o que coloca as atenções no topo Sul de Alvalade esta noite depois da tentativa não conseguida por parte do Directivo Ultras XXI de passar para o topo Norte do estádio, onde se encontrava até há sete anos, quando todos os grupos organizados de adeptos ficaram na mesma zona, que levou a um longo comunicado com mais de 40 pontos onde faz todos o resumo do que se tem passado.

Agora, também esta manhã, o Sporting fez a soma a todas as multas que já foram aplicadas pelo mau comportamento dos adeptos em jogos nacionais e europeus, num total de 127 mil euros até ao momento, e pediu mais uma vez para que a festa no estádio possa ser feita dentro de toda a normalidade possível.

“O apoio dos adeptos do Sporting sempre foi, é e será, essencial na afirmação da grandeza do clube e no apoio aos nossos atletas e equipas. Foi com esse apoio que vivemos, todos, momentos memoráveis nos estádios e pavilhões. E deve continuar a ser assim. A grande maioria dos sócios e adeptos do Sporting demonstra de forma sã e saudável o seu amor pelo clube. É na sua defesa, da sua segurança e bem-estar, e do bem superior do Sporting, que apelamos a todos para respeitarem as regras de cada competição. Ontem, o Sporting tomou conhecimento das sanções aplicadas pela UEFA relativas aos jogos em casa com o Besiktas (total: 6.750€) e Dortmund (total: 34.250€), que se somam à multa aplicada no jogo disputado na Alemanha (10.000€), totalizando, por comportamento incorreto dos adeptos nos jogos da Champions a quantia de 51.000€”, começa por apontar o comunicado colocado no site do clube.

“Com este valor, agora conhecido, somam mais de 127.000€ as multas aplicadas desde o início da presente época desportiva por comportamento incorreto dos adeptos (uso de engenhos pirotécnicos, arremesso de objetos para o relvado e cânticos considerados incorretos pelas entidades organizadoras das competições). Só na Liga NOS, com apenas aproximadamente um terço da competição decorrido, as multas totalizam mais de €63.000, dos quais cerca de €40.000 são relativos a comportamento do público no Estádio José Alvalade; as restantes multas dizem respeito à Supertaça (€ 4.245), à Taça de Portugal (€ 5.406), à Taça da Liga (€510) e à Liga 3 (€ 2.601). A continuação deste caminho poderá conduzir-nos a situações que, em última instância, podem provocar perdas, tanto graves, como inúteis, para o clube”, diz.

“Em primeiro lugar, perdas desportivas: o acumular das multas, para mais com tendência crescente, pode, no limite, conduzir a processos de interdição parcial ou total do Estádio, com óbvios prejuízos para todos, desde logo os adeptos, que poderão ser privados de ver ao vivo o campeão nacional. Em segundo lugar, perdas económicas: o clube tem, claramente, outras prioridades de investimento. Apelamos a todos que continuem a apoiar o clube a plenos pulmões, mas poupando o clube a custos completamente inúteis, desperdiçando recursos, nomeadamente as preciosas contribuições dos seus Associados, e colocando em causa a própria segurança de quem assiste a um espectáculo desportivo”, concluiu.

