Marcelo Rebelo de Sousa revelou que será operado esta quarta-feira, “ao início da tarde”, a uma pequena hérnia inguinal de oito centímetros, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Em novembro, o Presidente da República lembrou que foi operado de urgência a uma hérnia umbilical no final de 2017 e que “não deu para fazer uma dupla intervenção”, tendo ficado a resolução total do problema de saúde adiado até este ano, o que significa que “as festas do Natal serão reduzidas ao mínimo”.

“Eu viveria com esta hérnia”, ressalvou Marcelo, mas diz que o conselho dos médicos é que é “prudente” ser operado para evitar que a hérnia “estrangule”.

Marcelo não comenta casos judiciais “concretos”

Questionado pelos jornalistas na apresentação do livro “Era Uma Vez Sampaio” sobre o caso de João Rendeiro, o chefe de Estado disse que este é um tema que não deve opinar: “Não me pronuncio sobre casos concretos”.

Para Marcelo, a Justiça atua como um “poder independente” e o Presidente da República “não pode comentar atuações concretas”, devendo apenas “observar” e “respeitar” as suas atuações ao longo do tempo.