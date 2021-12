O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira a condecoração de Mendes Calado e agradeceu o empenho enquanto Chefe do Estado-Maior da Armada, no dia em que aceitou a proposta do Governo para o exonerar.

O anúncio desta condecoração foi feito na nota da página da Presidência da República que deu conta de que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta do Governo para nomear Henrique Gouveia e Melo para o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), substituindo Mendes Calado.

O Presidente da República agradece e louva o muito qualificado desempenho do Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, aliás, no quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo”, refere.

Marcelo Rebelo de Sousa vai dar posse a Gouveia e Melo como CEMA na segunda-feira, considerando “ser chegado o tempo” de exonerar Mendes Calado do cargo.