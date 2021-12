Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pepita Vilallonga — taróloga num programa da TV em Espanha — e dois dos seus funcionários, foram condenados a dois anos e meio de prisão pela Audiência Provincial de Barcelona, acusados de fraude.

O crime terá passado por persuadir uma cliente a gastar 31.400 euros num suposto “tratamento esotérico para livrá-la de um ‘mau-olhado’ e salvar-lhe a vida.”

Segundo refere o jornal El Mundo, Pepita Vilallonga ter-se-á aproveitado do estado mental depressivo da cliente e da sua angústia, manipulando a mesma para a fazer acreditar que a sua morte estaria iminente. A taróloga terá dito frases como “não durarás uma semana” ou “não creio que chegues a dezembro” para tentar convencer a cliente a comprar o tratamento mencionado.

O processo judicial, aberto pela advogada Judit Cunill, evidencia que a vítima sofre de uma depressão grave — que resultou em total invalidez — devido a problemas familiares e económicos. Como tal, a burlada começou a assistir ao programa de televisão da vidente em 2016 e terá decidido visitar o seu gabinete esotérico em Barcelona.

Durante o julgamento, Pepita Vilallonga afirmou que nunca tinha visto a vítima, alegando que apenas dá a cara pela empresa e que se encarrega de angariar mais clientes e fazer os programas televisivos, uma vez que raramente está no gabinete.

É outra empresa que se encarrega da exploração desses serviços, eu apenas me dedico à publicidade”, disse, citada pelo El Mundo.

No seguimento do processo, a vítima afirma que não acredita em esoterismo, mas que “queria sair do buraco negro em que se encontrava”.

Pepita terá também convencido a vítima a fazer vários rituais contra o ‘mau-olhado’ — dizendo que era “muito, muito forte” — que custaram um total de 4.400 euros.

O que Pepita não previu foi o resultado do julgamento: acabou por ser condenada por se ter aproveitado da fragilidade da vítima para burlá-la. A Audiência de Barcelona considerou que existiam provas suficientes da fraude cometida, condenando a 2 anos e meio de prisão Pepita Vilallonga e dois funcionários do seu gabinete.