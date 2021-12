Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou 17.172 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e 19 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Nunca tinham sido registados tantos casos num só dia em Portugal — o máximo aconteceu a 28 de janeiro, com 16.432. De lembrar que tivemos um feriado e fim de semana, onde o número de infeções reportadas desceu — dia 25 foram reportados cerca de 10 mil casos e outros 10 mil na soma dos dias 26 e 27 de dezembro.

Ainda assim, a média a sete dias subiu para 9.954,7 casos diários — até esta segunda-feira era de 8.323,6 — aproximando-se dos valores de 19 de janeiro (10.058), quando a vaga estava a crescer, e de 4 de fevereiro (9.067), quando a vaga estava a descer.

Estão 936 pessoas internadas com Covid-19 — mais 22 do que no dia anterior —, das quais 152 estão nas unidades de cuidados intensivos — mais duas do que na segunda-feira.

O número de doentes internados não é o mais alto do mês de dezembro, mas nos últimos três dias há mais 79 camas ocupadas em enfermaria com doentes Covid-19.

Os doentes UCI continuam a rondar os 150, ainda abaixo do limiar crítico (255 camas de UCI ocupadas em todo o país).

Casos ativos chegam quase aos 115 mil

Esta terça-feira, a DGS reporta ainda 8.226 pessoas recuperadas da infeção e mais 6.976 contactos em vigilância (num total de 134.645). No total, são 114.541 casos ativos — mais 8.927 nas últimas 24 horas.

O número de casos ativos aproxima-se dos de 13 de janeiro (116.328), na fase ascendente da curva epidémica, e dos de 11 de fevereiro (118.362), já na fase descendente. O pico dos casos ativos aconteceu a 31 de janeiro (181.623).

No dia 28 de dezembro de 2020, ainda sem as novas variantes a influenciar os casos de infeção em Portugal, eram registados 80.086 casos ativos e 4.868 novos casos de infeção, mas 87 mortes e 2.967 internamentos (mais de 500 em UCI).

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou metade dos novos casos de infeção desde o dia anterior (8.576), tendo assim ultrapassado a barreira dos 500 mil casos desde o início da pandemia (504.726).

A região Norte registou 30% dos novos casos (5.046) e o Centro 12%, com 2.124 casos. Nas restantes regiões, a Madeira é a única que ultrapassa os 500 novos casos (516), estando o Algarve com 417, o Alentejo com 325 e os Açores com 168.

Houve mais 720 casos de infeção entre as mulheres (8.913) do que entre os homens (8.193). As mulheres apresentaram mais casos em todos os grupos etários (exceto até aos nove anos), sendo as maiores diferenças registadas na casa dos 40 anos, com mais 258 infeções, e na casa dos 50 com mais 158 infeções.

O grupo etário com mais casos de infeção continua a ser o dos 20 aos 29 anos, com 3.653 infeções distribuídas entre mulheres e homens. No restantes grupos: 3.294 na casa dos 40 anos, 2.941 na casa dos 30 e 2.538 na casa dos 50 anos. Até aos 19 anos, registaram-se 2.720 casos.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais mortes com Covid-19 (seis), seguida do Centro (cinco) e Norte (quatro). Registaram-se ainda dois óbitos no Algarve e na Madeira e não houve mortes no Alentejo e nos Açores.

Foram registadas nove mortes entre mulheres e 10 entre os homens. No total, oito pessoas tinham mais de 80 anos, quatro estavam na casa dos 70 anos, seis na casa dos 60 e uma mulher tinha entre os 50 e os 59 anos.