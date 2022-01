Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério Público italiano está a investigar o caso de um empresário raptado na Costa do Marfim, quando viajou até lá para fazer voluntariado — quer dizer, o empresário garantia que a razão da viagem tinha sido essa. Só que esta terça-feira foram conhecidas novas informações: Claudio Formenton conheceu uma jovem, Olivia Martens, na internet e ia encontrar-se com ela pessoalmente, noticia o Corrella della Serra. Apaixonado e sem se aperceber, estava nas mãos de um grupo de raptores.

A jovem, que os investigadores italianos duvidam que sequer exista, já lhe tinha pedido dinheiro para pagar despesas com advogados, mas o empresário terá recusado ajudar.

Na viagem, que aconteceu a 27 de novembro de 2021, um taxista esperava por Formenton à chegada do aeroporto de Abidjan, a pedido da suposta Olivia. O italiano acreditou que o homem seria de confiança, entrou no carro e o paradeiro de Formenton perdeu-se durante três dias, tempo em que esteve desaparecido. Os amigos e a família, por não conseguirem entrar em contacto com o empresário de 67 anos, deram o alerta à polícia italiana.

Os investigadores italianos descobriram a localização exata de Formenton através do telemóvel: um quarto de hotel, em Bonoua, uma cidade no interior do país. Comunicaram essa localização às forças especiais da Costa do Marfim, que invadiram o hotel e libertaram o empresário. Com ele estava também um dos raptores, que foi preso.