A mensagem a passar até pode ser a mesma, mas a alteração forçada de líder na volta da CDU prova que o mensageiro também conta. Quem viu João Oliveira subir a um murete para falar aos trabalhadores que lhe pediam “uma intervençãozinha” não pôde evitar a óbvia comparação com Jerónimo de Sousa ou João Ferreira na mesma circunstância. Quer Jerónimo quer Ferreira seguem mais o guião à risca, João Oliveira acede aos pedidos e não parece tão incomodado com os improvisos no momento.

Foi assim esta quarta-feira em Castanheira do Ribatejo, com a troca de turno na empresa de produção de baterias a fazer-se a conta-gotas e o “boneco” a não resultar, os funcionários da empresa lá pediram a João Oliveira que fizesse um “discursozinho” rápido. Sem mais demoras, com o tão característico sotaque alentejano, Oliveira subiu ao murete e falou no exemplo de luta por aumentos salariais que ali se travou e em como isso é um “belo paralelo” para o que é preciso no país.

“Até podem dizer que não é possível aumentar os salários, mas estes trabalhadores mostram que com a força da CDU é possível”, apontou o líder da bancada parlamentar no hemiciclo e, para já, a fazer as vezes de secretário-geral.

Mas para isso é preciso que o Partido Socialista não conquiste a maioria absoluta e, além disso, que a maioria de esquerda seja uma opção dos socialistas caso vençam a eleição para alianças futuras.

E se Jerónimo é conhecido pela utilização de ditados populares, João Oliveira também não se tem ficado nada atrás. Se fala em “cumprimentar o patrão com o chapéu dos outros” sempre que o tema são as conquistas ao longo dos últimos anos, desta vez lembrou o “gato escaldado de água fria tem medo” para acenar com o fantasma da maioria absoluta.

Os portugueses só de ouvir falar em maioria absoluta ficam com medo do que isso pode significar”, disse.