O teste positivo à Covid-19 de João Ferreira trocou as voltas ao partido onde tudo corre habitualmente como planeado e sem grandes inovações. João Oliveira teve que assumir o papel de secretário-geral a tempo inteiro e João Ferreira viu-se confinado em casa, durante uma semana. Mas o homem que mais vezes a CDU tem apresentado a eleições não deixou de fazer campanha. Como? Nas redes sociais. O regresso já tem data marcada: esta terça-feira.

No Facebook ou no Twitter, João Ferreira mantém-se ativo e fez questão de, no dia em que testou positivo, deixar uma mensagem para deixar claro que “a luta continua” do seu lado, ainda que o vírus o tenha deixado arredado da estrada.

No dia em que João Oliveira esteve na SIC no programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, João Ferreira deixou um emoji de ‘coroa’ ao comunista que o substituiu na estrada. No Twitter vai partilhando também críticas à cobertura que os meios de comunicação fazem da campanha.

À boleia do frio, a questão dos custos com a energia (eletricidade e gás) mereceram nos últimos idas várias partilhas de João Ferreira. Também os preços dos combustíveis — e respetivos aumentos — já mereceram uma publicação do candidato comunista, através de um vídeo do deputado Duarte Alves.

Nas publicações é ainda possível encontrar o tempo de antena e o programa eleitoral da CDU em crioulo. Nas críticas aos outros partidos, o alvo é o centrão. “Foi a recusa de PS e PSD em reduzir os preços do gás e da eletricidade e em repor o IVA nos 6%”, escreveu a dado momento João Ferreira atirando também às “maravilhas da liberalização e privatização”: “Miríficas promessas de energia barata para famílias e empresas para todo o sempre”.

A timeline de João Ferreira nas redes sociais

“Acrescentaste à minha a força de todos os que vivem. (…)

Deste-me a liberdade que o solitário não tem. (…)

Tornaste-me indestrutível, porque, graças a ti, não termino em mim mesmo.”

A luta continua. pic.twitter.com/jXpNl9jTMv — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 18, 2022

A CDU com os imprescindíveis. https://t.co/mRBye59mXR — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 19, 2022

Em Santa Maria da Feira, soluções para o desenvolvimento. https://t.co/QLNb2ufUhl — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 19, 2022

São mais de 800, dos que não aceitam andar para trás, nem ficar parados, bloqueados, serem resolver problemas. Deram o seu apoio público à CDU, força decisiva para avançar, ao teu lado, todos os dias. https://t.co/r9aaHvICZP — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 19, 2022

Sobre o combate à epidemia: pergunte-se a cada um dos investigadores que participaram nas sessões do Infarmed, que estão na linha da frente do combate, como estão as suas carreiras e as suas perspectivas de vida. pic.twitter.com/YgGqRx0LI4 — CDU PCP-PEV (@CDUPCPPEV) January 20, 2022

Um voto na CDU no próximo dia 30 (ou já no dia 23) é “Um voto para todos os dias do ano”, dizem os subscritores. Espreitem as razões. https://t.co/uKjkvegH4a — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 21, 2022

Manuel Pires da Rocha, primeiro candidato da CDU pelo círculo da Coimbra, numa sessão de esclarecimento daquelas em que é exímio. A CDU avança. https://t.co/Dk4P2cBnuy — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 21, 2022

Não foi só 2021 que trouxe. Foi a recusa de PS e PSD em reduzir os preços do gás e da eletricidade e em repor o IVA nos 6%. São as maravilhas da liberalização e privatização, com as miríficas promessas de energia barata para famílias e empresas para todo o sempre. pic.twitter.com/VSTDvlm9at — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 21, 2022

Dar mais força à força decisiva. https://t.co/fwvV6KScYG — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 21, 2022

Sem que ninguém o previsse, ontem lá na chafarica, andaram uns maduros de punho erguido a gritar que é justo e necessário o aumento do salário. Parecendo que não faz mossa, @brunoramosdias, ponha-se ordem na casa. E, no entanto, ela move-se, já dizia o outro. E a CDU avança… pic.twitter.com/B8tbdoKvre — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 21, 2022

Não prescinda da corda decisiva. Vota CDU pic.twitter.com/hWV3nr1JCE — Daniel dos Reis Nunes (@DanieldosReisN5) January 21, 2022

Coisas incríveis que se descobrem. pic.twitter.com/wcD5Zaywwh — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 23, 2022