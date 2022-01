Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(artigo em atualização)

O antigo presidente do BPP, João Rendeiro, regressa esta quinta-feira ao tribunal de Verulam, na África do Sul, que vai decidir se será extraditado para Portugal. Uma audiência que ainda não se sabe se vai voltar a ser adiada, uma vez que na última o juiz detetou que a selagem dos documentos que tinham sido enviados por Portugal tinha sido violada.

João Rendeiro chegou ao tribunal já perto das 09h10 locais (menos duas horas em Lisboa), segundo a CNN, já a sua advogada, June Marks, estava na sala de audiências. É a primeira vez que está no tribunal, até aqui mandou representantes seus. À Lusa disse ter vários inconstitucionalidades a apontar ao processo de extradição enviado por Portugal dentro do prazo de 40 dias após a detenção de Rendeiro, como a lei prevê.

“Vou levantar várias questões constitucionais. Os meus argumentos serão longos”, afirmou, assegurando que a sua intervenção irá recorrer a jurisprudência em casos desta natureza e também ao nível da validação de documentos e mostrando-se confiante no Tribunal Constitucional sul africano “Nisto ele tem todos os direitos constitucionais de qualquer pessoa na África do Sul”, referiu. A advogada disse ainda que não vai deixar Rendeiro prestar declarações.

Cerca de uma hora depois de estar no interior do tribunal, June Marks saiu a pé do tribunal para deslocar-se para o Tribunal de Família Menores onde se encontram os procuradores do Ministério Público. Aos jornalistas disse apenas que ia para uma conferência pré-julgamento e que tinha que rever os documentos e, visivelmente irritada, disse que esclarecia mais tarde o que se estava a passar.

Na última sessão, aquela que seria a primeira do processo de extradição, o juiz detetou que na caixa de cartão enviada por Portugal por via diplomática um dos volumes de papel, coincidentes com a versão portuguesa do caso, tinha uma fita de selagem quebrada. Já a versão traduzida em inglês estava intacta. O magistrado suspendeu então a sessão para que fosse apurado se o processo não tinha sido violado e se correspondia ao que foi enviado por Portugal. O Observador tentou saber junto da Procuradoria Geral da República, com quem a Procuradoria sul africana diz estar em estreito contacto, o que estava a ser feito para apurar se houve sabotagem do processo (como alega a defesa de Rendeiro), mas ainda não obteve qualquer resposta.

Esta quarta-feira a defesa de João Rendeiro enviou para as Nações Unidas uma carta com várias queixas sobre as condições que João Rendeiro enfrenta na prisão, como a falta de espaço, falta de água quente e até de alimentação. Condições incompatíveis, segundo a defesa, com um homem de 70 anos que tem uma doença cardíaca.

O antigo banqueiro é procurado para cumprir uma pena de cadeia de cinco anos e oito meses por falsidade informática e falsificação de documentos. Num segundo processo, condenado a uma pena de dez anos por fraude fiscal, é também procurado — mas para ficar em prisão preventiva, depois de ter comunicado que não pretendia regressar a Portugal. Já em fuga, o banqueiro foi condenado num terceiro processo por burla qualificada a três anos e seis meses. Estes dois últimos processos estão ainda em recurso. Foi ainda alvo de um quarto inquérito, que está a decorrer e que visa também a sua mulher e o presidente da ANTRAL, Florêncio Almeida, e a sua família pelo descaminho de obras de arte e outros bens que tinham sido apreendidos e que serviriam para ressarcir o Estado e os lesados do BES.