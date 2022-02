Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher deu à luz um bebé durante um voo sobre o oceano Atlântico este fim de semana.

O voo, da United Airlines, partiu de Accra, a capital do Gana, com destino a Washington, e tinha uma duração prevista de 11 horas. Ao fim de seis horas, contudo, uma mulher natural do Gana, mas que reside em Nova Iorque, entrou em trabalho de parto.

O nascimento foi auxiliado por Ansah-Addo, dermatologista na Universidade do Michigan, nos Estados Unidos da América, um enfermeiro norte-americano e uma hospedeira da companhia que era ela também enfermeira, conta a ABC News.

Uma área do corredor localizada junto à saída de emergência da classe executiva foi convertida numa “sala de operação”, onde nasceu o bebé. “Eu não conseguia acreditar no que estava a acontecer, mas estava a tentar manter a calma“, contou o médico à ABC, visível à esquerda na fotografia publicada no Instagram por uma passageira.

Esta é a razão pela qual se vai para medicina, para ajudar as pessoas”, disse Ansah-Addo, citado pela ABC. “Esta era uma pessoa que precisava mesmo de ajuda, porque não havia mais ninguém aqui [que pudesse ajudar]. Este é o tipo de medicina onde é possível marcar a diferença na vida das pessoas.”

“A nossa tripulação foi fenomenal”, aplaudiu a companhia à CNN. “Agiram rápido, assistiram os profissionais de saúde a bordo e garantiram que todas as pessoas permaneceram seguras ao longo do voo.”

Quando o avião aterrou, já na madrugada de domingo, no Aeroporto Internacional de Dulles, nos arredores de Washington, uma equipa de paramédicos encontrava-se já no local a aguardar pela mãe e o bebé.

Ficámos especialmente entusiasmados por ver que o avião aterrou com um passageiro extra, especialmente bonito”, afirmou a companhia.

Uma passageira da classe executiva, que viajava no assento em frente do local escolhido para realizar o parto, explicou à CNN que, estando a dormir na altura em que a grávida foi levada para a “sala de operações” improvisada, pensou estar a sonhar quando ouviu alguém a gemer de dor devido às contrações do trabalho de parto.

“Saí do meu lugar, e vi alguém no chão. Um enfermeiro estava sobre ela. (…) Depois o médico começou a trabalhar. Trouxeram um intravenoso para colocarem na senhora”, explicou a passageira. “Estava a gemer e a gritar, mas metade das pessoas no avião não sabiam o que se estava a passar“, explicou.

Embora incomuns, os nascimentos durante voos aconteceram já várias vezes no passado. No verão de 2021, uma bebé nasceu durante um voo militar de evacuação do Afeganistão, numa rota que terminaria numa base militar na Alemanha.

Na primavera do mesmo ano, uma mulher que viajava de Salt Lake City, no Estado do Utah, em direção ao Havai, deu à luz durante o voo. Este parto foi assistido por um médico e três enfermeiros obstetras que viajavam a bordo.