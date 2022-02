Boletim DGS. Depois de cinco dias consecutivos com mais de 40 mil casos, números descem para os 30 mil diários

16 dos óbitos associados à Covid-19 registaram-se na região Norte que, com 11.227 novos casos, é também a zona que mais infetados teve detetados nas últimas 24 horas. Em segundo lugar surge a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 9.839 novos casos e 13 óbitos registados de pessoas positivas. A região Centro, que registou 12 óbitos, teve mais 5.846 novos casos. Seguem-se o Algarve com 1.637 novos casos e quatro mortes, o Alentejo com mais 1.239 infetados e também quatro óbitos; e os Açores, que tiveram mais 1.213 novos casos e outras duas mortes.

Só a Madeira é que não registou novamente qualquer morte de um doente positivo e teve um número de casos abaixo dos quatro dígitos mais uma vez também: foram mais 430.

Todos os óbitos atribuídos à Covid-19 registaram-se nas faixas etárias a partir dos 40 anos. Das 51 vítimas mortais em causa, 30 tinham 80 anos ou mais, 13 estavam na faixa etária dos 70 aos 79 anos, três tinham entre 60 a 69 anos, uma estava na casa dos 50 anos e outros três estavam na faixa etária dos 40 anos.