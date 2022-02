Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A empresa de retalho de combustíveis Prio anunciou que vai excluir dos seus fornecedores empresas russas e produtos com origem na Rússia ou diretamente relacionadas. Em comunicado, a empresa que foi comprada pela espanhola Disa, indica que no ano passado transacionou com empresas da Rússia ou diretamente relacionadas, cerca de 20 milhões de euros de equipamentos, combustíveis e matérias-primas para biocombustíveis avançados ultra-sustentáveis. Um valor equivalente a 2,5% das suas compras ao longo do ano.

Mas perante a invasão da Ucrânia, a Prio decidiu “dar o seu pequeno contributo para a paz neste continente, através da aplicação, à sua modesta escala, das sanções económicas que tem na sua mão impor à economia russa.

O boicote a produtos russos começou esta sexta-feira irá durar até a situação estabilizar no terreno. “Este é um gesto contra a guerra e contra um regime, e nunca contra um povo. Estamos solidários com o povo ucraniano e com o povo russo, ambos primeiras vítimas inevitáveis deste conflito”.