O Centro Hospitalar Universitário de São João vai receber esta noite uma cidadã ucraniana com ferimentos graves, que chegará ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, previsivelmente pelas 23h55.

“Trata-se de uma doente do sexo feminino, com 37 anos, politraumatizada, que sofreu um atropelamento no dia 22 de dezembro de 2021, do qual resultaram múltiplas lesões graves”, revela o hospital em comunicado, acrescentando que a doente em causa foi transferida de ambulância do Hospital de Lviv para a Polónia e está neste momento a caminho de Portugal, num voo que partiu de Varsóvia, acompanhada pelas equipas clínicas da ONG Médicos do Mundo.

A cidadã ucraniana será transferida pelo INEM do aeroporto para o Hospital de São João, no Porto, onde será reavaliada pelas equipas médicas, cirúrgicas e de cuidados intensivos, em termos de gravidade das lesões e planeamento das intervenções, “num quadro clínico complexo”.