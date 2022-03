O Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, vai promover este mês um concerto pela Ucrânia e uma recolha de bens para o Centro Cultural de Lviv, com o qual criou “uma ponte cultural”.

Num comunicado divulgado no seu ‘site’ oficial, o CCB lembra que o Centro Cultural de Lviv “foi transformado em posto de operações de logística e ajuda humanitária”.

“A necessidade de fazer chegar a Lviv bens que lhes são escassos fez com que o CCB esteja a organizar uma campanha de recolha de bens, que terá lugar de 26 a 30 de março, na Tenda do CCB”, lê-se no comunicado, no qual é referido que, “numa demonstração de solidariedade pela paz na Ucrânia, a Fundação CCB criou uma ponte cultural com o Centro Cultural de Lviv”.

No âmbito da campanha de recolha de bens, o CCB vai promover, no dia 29 de março, um concerto com músicos portugueses, para angariação de fundos, com as receitas a reverterem a favor da Cruz Vermelha Portuguesa.

Para este espetáculo, o CCB convidou “vários artistas a colaborarem e a apresentarem-se em duo”.

“Nomes como Mário Laginha, que atuará a solo e em duo com Cristina Branco, Filipe Raposo e Ricardo Ribeiro, Salvador Sobral e André Santos, Júlio Resende, Ricardo Toscano e João Barradas, Bruno Pernadas e Margarida Campelo, Filipe Melo e João Moreira, Daniel Bernardes e Desidério Lázaro, e ainda a pianista Joana Gama, darão corpo a este concerto pela Ucrânia”, lê-se no comunicado.

O concerto, marcado para as 19h00, vai ser transmitido em direto para Lviv, numa parceria com a RTP Palco, “o que permitirá chegar a uma audiência ainda maior e numa geografia mais alargada”.

O “centro operacional e logístico” para recolha de bens funcionará entre as 09:00 e as 21:00, entre 26 e 30 de março, em parceria com várias entidades, entre as quais a Associação dos Ucranianos em Portugal.

A lista de produtos necessários pode ser consultada no ‘site’ do CCB. É também através desta página ‘online’ que podem ser comprados os bilhetes para o concerto e que os interessados em ajudar “na logística da recolha, separação e embalagem dos bens doados” podem inscrever-se.