A Bélgica, os Países Baixos, a República Checa e a República da Irlanda anunciaram esta terça-feira que vão expulsar diplomatas russos por suspeitas de espionagem. No seu total, os quatro territórios, que pertencem à União Europeia (UE), obrigaram 43 membros das embaixadas a saírem dos respetivos países em que estavam a trabalhar.

Pelo lado belga, foram expulsos 21 membros que pertenciam à embaixada da Rússia em Bruxelas e ao consulado em Antuérpia. Em causa, estão suspeitas de espionagem e das atividades que podiam colocar em risco a segurança do país, divulgou a ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, Sophie Wilmès, de acordo com a agência de notícias Belga.

“Esta decisão não é uma sanção”, sublinhou Sophie Wilmès, que indicou que os canais diplomáticos da Bélgica “permanecem abertos com a Rússia”. “Continuamos a defender o diálogo”, disse.

Numa ação conjunta, os Países Baixos também expulsaram 17 diplomatas russos, que seriam agentes dos serviços de informação russos. “A razão é a informação que temos de que esses indivíduos, acreditados como representantes diplomáticos nos Países Baixos, desempenham secretamente [o papel] de agentes de informação.”

O ministro dos negócios Estrangeiros neerlandês foi, ao contrário da homóloga belga, bastante crítico com Moscovo, esperando retaliação. “A experiência mostra que a Rússia não deixa sem resposta estas medidas. Não podemos especular sobre isso, mas o ministério está pronto para vários cenários que possam ocorrer num futuro próximo”, disse Wopke Hoekstra citado pelo Telegraph.

Por sua vez, a República da Irlanda também decidiu expulsar quatro representantes diplomáticos russos do país, porque “a sua atividade não estava de acordo com os padrões internacionais do comportamento diplomático”. O embaixador da Rússia em Dublin já foi informado do sucedido, apesar de não ser um dos visados e poder permanecer na capital.

De acordo com a Sky News, o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, revelou ter recebido “advertências” por parte dos serviços de informação irlandeses sobre a segurança do país. Este poderá representar um golpe às ambições russas, que queriam expandir o complexo diplomático na Irlanda, algo que tem sido parcialmente bloqueado porque poder colocar “em risco a segurança e a defesa do Estado”.

Em resposta à expulsão dos quatro diplomatas na Irlanda, a Rússia indicou ser um comportamento “inaceitável” e reforçou que haverá consequências para as decisões de Dublin.

A República Checa também informou que expulsou um diplomata russo pelos mesmos motivos, dando-lhe 72 horas para sair do país.