A conferência de líderes da Assembleia da República reunida esta manhã deu luz verde ao convite a Volodymyr Zelensky. O requerimento do PAN foi aprovado por unanimidade, ao que dá conta uma nota de imprensa divulgada pelo partido. O presidente ucraniano vai ser convidado a discursar no plenário do Parlamento através de videoconferência.

Ainda sem ter terminado a conferência de líderes o PAN – Pessoas, Animais, Natureza enviou uma nota aos jornalistas a dar conta de que o requerimento — apresentado ainda na anterior legislatura –, tinha tido luz verde. A aprovação do convite ao presidente da Ucrânia era expectável, depois dos dois maiores partidos não terem colocado entraves à iniciativa. O convite terá agora que ser coordenado com o Presidente da República que é quem pode convidar Chefes de Estado estrangeiros a intervir em Portugal.

Quando o PAN apresentou o requerimento — durante a fase de dissolução do Parlamento — Eduardo Ferro Rodrigues entendeu que o convite devia ser feito com a Assembleia da República em plenitude de funções. Pouco mais de uma semana depois da instalação dos novos deputados, o órgão presidido por Augusto Santos Silva vai mesmo avançar com a sessão solene de boas-vindas ao presidente da Ucrânia.

Esta reunião da conferência de líderes vai ainda decidir a composição das comissões parlamentares da Assembleia da República durante a próxima legislatura, tendo já superado uma hora de duração.