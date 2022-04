Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma ponte ferroviária na localidade russa de Shebekino, junto à fronteira com a Ucrânia, foi parcialmente destruída esta semana, de acordo com informações divulgadas pelo governador da região de Belgorod através do Telegram e com imagens difundidas nas redes sociais na terça-feira. Os motivos não são conhecidos, mas poderá tratar-se de uma operação de sabotagem feita pelos ucranianos.

“No distrito urbano de Shebekino, há danos nos caminhos de ferro. Não há vítimas nem feridos. Apenas o caminho de ferro foi destruído. Está no local uma uma equipa”, escreveu Vyacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, numa mensagem publicada no Telegram. “Anunciarei os motivos mais tarde.”

Gladkov explicou que “uma equipa de investigação está a trabalhar no local dos danos causados ao caminho de ferro, para descobrir a causa do incidente”. O governador acrescentou que, até à reconstrução da linha férrea, os passageiros terão ao seu dispor um serviço gratuito de autocarros para os transportar até ao seu destino.

Enquanto os motivos da destruição da ponte ferroviária não são formalmente anunciados pelas autoridades russas, no Ocidente especula-se que possa tratar-se de uma operação de sabotagem levada a cabo pelas forças ucranianas, uma vez que os caminhos de ferro são o principal meio à disposição das forças russas para transportar material militar.

Os caminhos de ferro da região de Belgorod são especialmente úteis nesta fase da ofensiva, numa altura em que a Rússia está a organizar as suas forças e a preparar um ataque de grandes dimensões contra a região leste da Ucrânia, depois de ter falhado o objetivo de capturar Kiev.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a ponte ferroviária que foi danificada é uma das vias de comunicação mais importantes da região, servindo uma linha de caminhos de ferro que liga o território russo ao sul da Ucrânia, atravessando o país de norte a sul — e serve para os russos abastecerem uma grande parte do território que controlam nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk.

Todavia, até agora, a Ucrânia não confirmou se esteve ou não por trás do ataque à ponte ferroviária russa. O The Guardian escreve que, para os analistas, um ataque àquela ponte faria sentido como modo de abrandar o avanço militar russo rumo a Donbass.

Damage to train tracks/bridge near Shebekino in #Russia's Belgorod Oblast. pic.twitter.com/drpSFyJxuE — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 12, 2022

Os ataques de sabotagem contra linhas ferroviárias tem sido uma parte importante da resistência ucraniana face à invasão russa, sobretudo no território bielorrusso, onde os chamados “rebeldes dos caminhos de ferro” tem danificado várias estruturas ferroviárias e, com isso, reduzido significativamente a capacidade dos russos para avançar rumo à Ucrânia.