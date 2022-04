Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 62.º dia do conflito?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra na Ucrânia entra esta terça-feira no 62.º dia com a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, a Moscovo a marcar a agenda. Estão previstos encontros com Vladimir Putin e Sergey Lavrov. Na Alemanha, espera-se uma reunião organizada pelas forças armadas norte-americanas com representantes de mais de 40 países para discutir o apoio militar à Ucrânia.

No terreno, a guerra continua a centrar-se na região leste e sul da Ucrânia, onde se focam os esforços de combate da Rússia. Segundo informações recolhidas e divulgadas pelo Reino Unido, a Rússia estará agora a empenhar-se no sentido de cercar algumas das localizações estratégicas das forças ucranianas no leste do país.