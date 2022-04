Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 63.º dia do conflito?

Aqui fica um ponto de situação para resumir o que aconteceu nas últimas horas na guerra da Ucrânia. Siga também o liveblog do Observador para acompanhar os desenvolvimentos ao minuto e leia os trabalhos dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Carlos Diogo Santos e João Porfírio.

O que aconteceu durante a noite e madrugada

A Austrália vai enviar armamento para a Ucrânia — seis canhões M777 Howitzer e munições — para reforçar a resposta do país europeu à invasão russa. A informação foi dada através de comunicado. Nessa nota informativa oficial, o envio de armamento é descrito como “ajuda militar adicional” à Ucrânia para fazer face “à invasão brutal, implacável e ilegal da Rússia”.

Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky, diz que a Ucrânia está a “fortalecer-se” militarmente. Dando conta de uma reunião que decorreu ontem [terça-feira] com 40 ministros da Defesa, em que responsáveis dos EUA e países aliados prometeram enviar mais armamento pesado para a Ucrânia, Podolyak dá “más notícias” à Rússia: se tinha como objetivo “desmilitarizar” o país vizinho, está a conseguir o contrário.

Na Rússia, as autoridades de Belgorod — uma região próxima da fronteira com a Ucrânia — relataram ter ocorrido explosões durante a madrugada, que terão sido provocadas (dizem) por forças ucranianas. Um depósito de armazenamento de armas e munições terá sido atingido. Este não é o primeiro relato de alegados ataques ucranianos na região, que é considerada um “hub” de fornecimento de material (em particular, combustível) às forças russas que combatem na Ucrânia.

Em mais uma atualização do Governo britânico à evolução da guerra na Ucrânia, feita (diariamente) a partir de dados obtidos pelos serviços de informação do Reino Unido, as autoridades indicam que a Ucrânia continua a ter um controlo significativo do seu espaço aéreo, sobretudo nas regiões norte e oeste do país. O ministério da Defesa britânico acusa ainda as forças russas de utilizarem “bombas de queda livre” em Mariupol, um tipo de armamento que aumenta o risco de baixas civis.

O governo do Reino Unido anunciou que iria proibir as importações de petróleo da Rússia, mas já gastou cerca de 260 milhões de euros em petróleo russo desde o início da guerra. Os números são citados pelo jornal britânico The Telegraph, que detalha que desde o início da guerra o governo britânico já comprou 1,9 milhões de barris de petróleo russo.

A presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, defendeu um “embargo total” pela União Europeia (UE) ao petróleo, gás e carvão russo, devido à guerra na Ucrânia, considerando que o apoio europeu a Kiev “ainda não é suficiente”.

A empresa de drones DJI Technology Co anunciou que vai suspender temporariamente os seus negócios na Rússia e na Ucrânia. Esta é a primeira grande empresa chinesa a interromper as vendas para a Rússia desde o início da guerra, em fevereiro. O objetivo da produtora de drones é garantir que os seus produtos não são usados no combate entre os dois países.

O presidente da Transnístria, Vadim Krasnoselski, apelou às autoridades da Moldávia e da Ucrânia que “preservem a paz”, após uma série de explosões em Tiraspol, capital da região separatista moldava pró-russa. Krasnoselski apelou ao governo da Moldávia para “não sucumbir às provocações” e não permitir que o país “seja arrastado” para uma agressão contra a Transnístria, segundo a agência russa Interfax.

A Gazprom concretizou a ameaça russa de cortar o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária por não ter cumprido o pagamento desta fonte de energia em rublos.