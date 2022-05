Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num programa de televisão do canal estatal russo, Dmitry Kiselyov, um dos principais propagandistas do Kremlin, ameaçou, no passado domingo, as ilhas britânicas com um ataque nuclear que as transformaria num “deserto radioativo”.

Esta terça-feira, chegou a primeira reação oficial por parte da Irlanda. O primeiro-ministro do país, Micheál Martin, considerou “muito sinistras” este tipo “de táticas intimidatórias da Federação Russa”. “Penso que reflete uma mentalidade preocupante e que não tem conexão com a realidade”, afirmou de acordo com os meios de comunicação social irlandeses.

Micheál Martin não ficou com receio da ameaça do Kremlin: “Não penso que ninguém vá ficar intimidado por isto”. No entanto, o primeiro-ministro irlandês exigiu um pedido de desculpas por parte de “quem concebeu” os mapas, não detalhando se o embaixador russo em Dublin será convocado para discutir o assunto. “Deve haver um pedido de desculpas em relação a isto”, vincou.

There’s been a lot of understandable comment in relation to this trash video on Russian State TV.

Let’s not allow ourselves be distracted from the real atrocities being committed by Russian Forces in #Ukraine by disinformation like this. #StandWithUkrainepic.twitter.com/gM3mgkNF6M — Simon Coveney (@simoncoveney) May 3, 2022

Por sua vez, o ministro da Defesa irlandês, Simon Coveney, descreveu, na sua conta pessoal do Twitter, este vídeo como “lixo”, mas pediu para que ninguém esqueça as “atrocidades que estão a ser cometidas pelas forças russas” na Ucrânia.