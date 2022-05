Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, confirmou esta quarta-feira no Parlamento Europeu que “irá haver uma proibição total a todo o petróleo russo”, seja transportado por navio ou por oleoduto, seja crude ou produtos refinados.

A proibição tem um período transitório de seis meses, no caso do crude, e até ao fim de 2022 no caso dos produtos refinados. A aplicação deste embargo “não será fácil”, reconheceu a responsável, mas “simplesmente temos de trabalhar nisso”, para “maximizar a pressão sobre a Rússia ao mesmo tempo que minimizamos o impacto nas nossas economias”.

A responsável adiantou, também, que este novo pacote de sanções inclui excluir o maior banco russo, o Sberbank, entre outros, do sistema SWIFT. E as três maiores emissoras televisivas (públicas) da Rússia vão ser banidas na Europa, já que estas “servem para amplificar as mentiras e a propaganda de Putin”.

Além destas medidas, o sexto pacote de sanções a anunciar esta quarta-feira inclui uma proposta para identificar os responsáveis militares russos que terão liderado os “crimes de guerra” em Bucha e, também, o cerco a Mariupol.

“Nós sabemos quem vocês são. E serão responsabilizados”, atirou a presidente da Comissão Europeia, dirigindo-se às chefias militares envolvidas nas execuções de civis em Bucha e na pressão sobre Mariupol e, em especial, a fábrica da Azovstal onde sabiam estar civis cercados.

E porquê não avançar para um embargo imediato ao petróleo russo? E porque não banir também as importações de gás natural? Ursula von der Leyen resume tudo numa frase: “Para ajudarmos a Ucrânia, as nossas economias têm de continuar fortes“.

O plano terá, agora, de ser assinado pelos 27 estados-membros mas alguns países, como a Eslováquia e a Hungria, já indicaram que vão exigir um período transitório mais longo.