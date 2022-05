Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um golo logo a abrir no difícil triunfo em casa frente ao Génova por 2-0, uma assistência na complicada ida ao Olímpico de Roma para vencer a Lazio por 2-1 nos descontos, mais um golo que fez toda a diferença em San Siro diante da Fiorentina. Depois de um início de ano civil a todo o gás com golos e assistências, Rafael Leão atravessou um período mais discreto mas voltou a aparecer na fase decisiva da época para ser um dos expoentes máximos da candidatura do AC Milan ao título e com uma influência acima dos números sempre que a equipa precisa ir para a frente para desbloquear blocos defensivos mais baixos e densos.

Foi também por isso que, durante esta semana, a imprensa transalpina voltou a falar muito sobre o tema da renovação de contrato do avançado, que termina ligação aos rossoneri em 2024. Disso e dos dois possíveis obstáculos que podem existir: por um lado, a questão da dívida ao Sporting por decisão do Tribunal Arbitral do Desporto na sequência da rescisão unilateral de contrato com os leões em 2018, sendo que também o Lille, para onde se mudou então, foi responsável por solidariedade; por outro, as muitas abordagens que terá recebido de outros grandes clubes como PSG, Barcelona ou formações inglesas.

O assunto continuará a ser falado nas próximas semanas mas, nesta fase, todas as atenções estavam na complicada deslocação a Verona em que o AC Milan não tinha margem de erro depois da vitória na sexta-feira do Inter frente ao Empoli que colocou o rival de Milão na frente da Serie A com 78 pontos e mais um jogo contra os 77 dos rossoneri. “Estamos a sete pontos de fazer algo extraordinário e mostrar que somos os melhores da nossa liga. Temos de jogar à AC Milan, depois se ganhamos por 1-0 ou com mais golos logo se vê desde que a equipa jogue com emoção. O Verona é muito perigoso no ataque e temos de defender de forma compacta, recuperar a bola e colocar-lhes problemas”, dissera antes do jogo o treinador Stefano Pioli, que esteve a ver o jogo entre Rafa Nadal e Alcaráz à mesma hora do Inter-Empoli.

Mais uma vez, o AC Milan sofreu. Mais uma vez, jogando fora, teve de recuperar de uma desvantagem. Mas o sonho do título 11 anos depois está mais aceso do que nunca depois de mais um triunfo que teve Tonali como herói cada vez mais provável e Rafael Leão a ser de novo a figura da equipa nos golos.

Os rossoneri tiveram uma entrada a todo o gás, viram um golo anulado a Tonali pelo VAR, desperdiçaram várias oportunidades também com mérito do guarda-redes Montipo à mistura mas acabaram por sofrer o golo inaugural contra a corrente do jogo por Davide Faraoni, que mais uma vez preciso somente de uma chance para deixar marca (38′). No entanto, o flanco direito da equipa do Verona sem bola foi revelando sempre grandes dificuldades e com apenas duas arrancadas a todo o gás virou o jogo sempre a ganhar a linha de fundo em velocidade após finta curta para assistir Tonali para o 2-1 (45+3′ e 49′). Além dos 13 golos marcados entre Campeonato, Taça de Itália e Champions, Rafael Leão passou a ter também nove assistências que serviram para o AC Milan chegar aos 80 pontos, mais dois do que o rival Inter. E Florenzi, acabado de entrar na partida, acabou em definitivo com as contas a quatro minutos do fim (3-1).