Mapa de guerra. O que aconteceu no 75.º dia de guerra na Ucrânia?

Ao 75.º dia de guerra na Ucrânia celebra-se o Dia da Vitória, que marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi. Na Rússia, a data está a ser festejada em mais de 30 cidades do país, com as atenções viradas para Moscovo, local onde se realizou a parada que teve presença e direito a discurso de Vladimir Putin.

Este 9 de maio era aguardado com bastante expectativa, já que vários serviços secretos ocidentais tinham apontado a data como o dia em que o Kremlin gostaria de celebrar uma vitória na guerra na Ucrânia. Porém, nas últimas semanas havia também opiniões que apontavam para que Putin pudesse declarar oficialmente guerra à Ucrânia.