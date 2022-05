Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De um lado, a possibilidade de ganhar o único título da temporada e logo a Premier League (e a vantagem de depender de si). Do outro, a hipótese de continuar a sonhar com uma época a ganhar tudo, depois da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra e antes da final da Champions (mas a desvantagem de depender de outros). Uma década depois do Aguerooooooo que decidiu um título nos descontos da última ronda e à semelhança do que já tinha acontecido em 2019 quando até 98 pontos adiaram as decisões do primeiro lugar para a 38.ª jornada, Manchester City e Liverpool voltavam a ter 90 minutos para uma confirmação emocionante ou para uma reviravolta histórica. E até os atores secundários pareciam escolhidos a dedo.

No limite dos limites e num cenário que dificilmente poderia ser mais improvável, até um playoff para se saber o campeão poderia acontecer se o Manchester City perdesse por 6-0 e o Liverpool empatasse a cinco. No entanto, e como emoção no futebol não o transforma em resultados de matraquilhos, todas as atenções estavam centradas no Etihad Stadium onde os citizens precisavam de fazer um resultado melhor do que os reds, que por sua vez teriam de ganhar o seu compromisso e esperar por um deslize dos rivais.

“Diria que é mais difícil ganhar a Premier League do que a Champions, são muitas semanas e jogo, com as lesões, com momentos bons e maus em diferentes contextos, adversários difíceis. Claro que a Champions é importante, estamos loucos por vencer e gostaria muito de estar em Paris mas ganhar a 38 jogos em vez de seis, oito ou nove é diferente”, argumentava Pep Guardiola, que iria enfrentar o Aston Villa de uma das maiores glórias do Liverpool, Steven Gerrard. “Quando cheguei havia equipas diferentes a ganhar, só com o Manchester United de Alex Ferguson é que ganharam três ou quatro títulos em quatro ou cinco anos. Nós estamos perto disso e vamos querer alcançar esse objetivo”, recordava ainda o técnico espanhol.

“Já tive a sorte de estar em alguns momentos decisivos como este. Agora talvez seja o maior por ver o quão bem estão os rapazes e os passos que demos quando estamos apenas a dois jogos do final da temporada. Até parece que há cinco minutos faltam ainda sete encontros. Bem, estamos em duas finais. Jogamos as finais há muito mas agora são mesmo duas finais. É absolutamente fantástico, a altura mais excitante da minha carreira”, defendera Jürgen Klopp, que depois do triunfo com o Southampton não mostrava uma grande esperança num deslize do Manchester City no jogo com o Aston Villa que iria ser seguido com muita atenção em Anfield ao mesmo tempo que os reds defrontavam o Wolverhampton.

Este domingo jogava-se o título da Premier League mas também outras posições importantes como a quarta vaga com acesso à Liga dos Campeões entre Tottenham e Arsenal, a sexta posição que dava Liga Europa entre Manchester United e West Ham e a descida entre Burnley e Leeds. E se as outras decisões não tiveram propriamente muita história, o que se passou no Etihad vai para os livros: depois de ter estado a perder por 2-0 e sabendo que um golo do Liverpool mudava tudo (e chegou mesmo), Gündogan saiu do banco para se tornar no herói do título com um bis numa reviravolta com três golos em seis minutos. Se o argentino tem hoje uma estátua no estádio, o alemão, que foi a primeira contratação “galática” de Pep Guardiola quando chegou à Premier League, ganhou o direito de reclamar o mesmo…

1′. Manchester City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (69), Arsenal na Liga Europa (67) e Manchester United em sexto (59)

3′. Golo no Liverpool-Wolverhampton (0-1), Pedro Neto. City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (89), Tottenham na Champions (69), Arsenal na Liga Europa (67) e United em sexto (59)

16′. Golo no Norwich-Tottenham (0-1), Kulusevski. City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (89), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (67) e United em sexto (59)

24′. Golo no Liverpool-Wolverhampton (1-1), Sadio Mané. City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (67) e United em sexto (59)

27′. Golo no Arsenal-Everton (1-0), Martinelli. City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (59)

31′. Golo no Arsenal-Everton (2-0), Nketiah. City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (59)

32′. Golo no Norwich-Tottenham (0-2), Harry Kane. City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (59)

37′. Golo no Manchester City-Aston Villa (0-1), Matty Cash. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (59)

37′. Golo no Crystal Palace-Manchester United (1-0), Zaha. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

40′. Golo no Brighton-West Ham (0-1), Antonio. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sétimo (58)

45+3′. Golo no Arsenal-Everton (2-1), Van de Beek. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sétimo (58)

50′. Golo no Brighton-West Ham (1-1), Veltman. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

56′. Golo no Arsenal-Everton (3-1), Cédric. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

59′. Golo no Arsenal-Everton (4-1), Gabriel Magalhães. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

64′. Golo no Norwich-Tottenham (0-3), Kulusevski. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

69′. Golo no Manchester City-Aston Villa (0-2), Coutinho. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

70′. Golo no Norwich-Tottenham (0-4), Son. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

75′. Golo no Norwich-Tottenham (0-5), Son. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

76′. Golo no Manchester City-Aston Villa (1-2), Gündogan. City campeão (90 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

78′. Golo no Manchester City-Aston Villa (2-2), Rodri. City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

80′. Golo no Brighton-West Ham (2-1), Gross. City campeão (91 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

81′. Golo no Manchester City-Aston Villa (3-2), Gündogan. City campeão (93 pontos), Liverpool em segundo (90), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

82′. Golo no Arsenal-Everton (5-1), Odegaard. City campeão (93 pontos), Liverpool em segundo (92), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

84′. Golo no Liverpool-Wolverhampton (2-1), Salah. City campeão (93 pontos), Liverpool em segundo (92), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

89′. Golo no Liverpool-Wolverhampton (3-1), Robertson. City campeão (93 pontos), Liverpool em segundo (92), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)

90+2′. Golo no Brighton-West Ham (3-1), Wellbeck. City campeão (93 pontos), Liverpool em segundo (92), Tottenham na Champions (71), Arsenal na Liga Europa (69) e United em sexto (58)