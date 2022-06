O ator americano Matthew McConaughey esteve, esta terça-feira, na Casa Branca para pedir ao Congresso que aprove legislação sobre controlo de armas, tendo como base o o tiroteio de dia 24 de maio que provocou 21 vítimas mortais — 19 crianças e dois professores- na sua terra natal de Uvalde, no Texas.

“Queremos escolas protegidas e seguras e queremos leis das armas que não tornem tão fácil aos tipos maus obterem as malditas armas”, disse o ator oscarizado num discurso de 22 minutos na Casa Branca.

Matthew McConaughey at White House press briefing: "Can both sides rise above? Can both sides see beyond the political problem at hand?"

"…We gotta get some real courage—and honor our immortal obligations instead of our party affiliations." https://t.co/QSTRHiaUze pic.twitter.com/3jWz8q9pLv

— ABC News (@ABC) June 7, 2022