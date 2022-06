Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A inventariação dos bens imóveis do Estado e a sua adequada valorização continuam por concretizar. Os dados do Sistema de Informação dos Imóveis do Estado, que serve de base à informação reportada no Relatório da CGE 2020, não é fiável nem completa e não é validada de modo eficiente”. O alerta tem sido deixado pelo Tribunal de Contas nos variados pareceres da conta geral do Estado e constou também no parecer referente a 2020 que esteve esta quarta-feira em discussão no Parlamento, na audição da secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha.

Em resposta aos deputados, que confrontaram a governante com esta crítica do Tribunal de Contas, Sofia Batalha não variou nas várias respostas que deu sobre o assunto. Está previsto no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) uma verba para um projeto para fazer um cadastro dos imóveis do Estado. Questionada sobre prazos, Sofia Batalha limitou-se a dar o prazo de execução do PRR, lembrando que tem de ser cumprido até 2026.

