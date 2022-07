Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A empresa Douro Azul, de Mário Ferreira, está esta quarta-feira a ser alvo de buscas da Autoridade Tributária e do DCIAP, avança o Correio da Manhã que cita o advogado do empresário.Segundo o diário em causa estão indícios de fraude fiscal qualificada no negócio da compra e venda do navio Altântida.

As buscas acontecem depois de em abril o Ministério Público ter autonomizado o inquérito ao navio comprado ao Estado, em 2014. O novo inquérito resulta de uma certidão extraída do processo inicial, sobre o negócio que envolvia os Estaleiros Navais de Viana do Castelo e a subconcessão ao Grupo Martifer.

As buscas acontecem um dia depois de ter sido tornado público que outra empresa de Mário Ferreira (a Pluris), dono da TVI, recebe a maior ajuda do fundo de capitalização do Banco de Fomento por causa da Covid-19.

Na semana passada, em Tribunal, o antigo presidente da Empordef e líder da comissão liquidatária dos Estaleiros Navais voltou a afirmar que existiu “alta corrupção” na venda do Atlântida.

“Houve alta corrupção que envolveu políticos em funções, o Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, o júri do concurso, o BES e o comprador”, afirmou João Pedro Martins citado pela agência Lusa, enquanto era ouvido na condição de testemunha arrolada pela defesa da ex-diplomata Ana Gomes, no julgamento em que a antiga eurodeputada responde por difamação de Mário Ferreira.