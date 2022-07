Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As expressões não enganam, bastava olhar para a de Pacman que parecia incapaz de lhe deixar o rosto: língua de fora, olhos reluzentes, sorriso rasgado na cara de quem durante hora e meia voltou a ser um puto feliz de Almada com o coração do país aos pés.

É claro que havia indícios de que seria assim: um dia esgotado pela corrida aos bilhetes, as mensagens e o entusiasmo transmitidas diariamente por quem não esquecia a “doninha” e as lembranças de concertos lotados. Mas não custa imaginar que lá de cima, do imponente palco principal do NOS Alive, a impressão fosse realmente nova: em 2022, milhares de braços vibrantes bem erguidos nos céus para os celebrar. Imaginar é uma coisa, confirmar que se foi a banda de uma era no país é outra conversa.

