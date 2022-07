40% do território continental acima dos 40 ºC. 5 gráficos para perceber onde chegaram as temperaturas máximas

Em 28 estações da rede do IPMA, as temperaturas máximas registadas na terça-feira ultrapassaram a máxima do mês de julho, desde que há registo naquela estação. Em seis destas estações foi registada a temperatura do ar mais alta de sempre desde que há registo naquela zona:

Monção/Valinha: 42,7 ºC

Coimbra/Aeródromo: 41,9 ºC

Moimenta da Beira: 41,0 ºC

Figueira da Foz/Vila Verde: 41,0 ºC

Bragança: 40,2 ºC

Lamas de Mouro (Melgaço): 36,1 ºC

Mas foi Alvega, no concelho de Abrantes, bem no centro de Portugal, que registou a temperatura do ar mais alta neste dia 12: 44,6 ºC.

Às 12 horas desta quarta-feira, dia 13 de julho, o panorama no continente era este: só o litoral apresentava temperaturas mais próximas dos 30 ºC.

As ondas de calor implicam que, durante cinco dias consecutivos pelo menos, a temperatura máxima seja tão ou mais altas do que 10% das temperaturas mais elevadas registadas naquela região.

Neste momento, há 28 estações do IPMA que registam temperaturas compatíveis com uma onda de calor. E a julgar pelas previsões para os próximos dias, deverão continuar.

21 estações com onda de calor há seis dias, incluindo Lisboa, Setúbal, grande parte do Alentejo e do interior Centro;

seis estações registam ondas de calor há sete, oito ou nove dias;

uma das estações está desde dia 2 de julho em onda de calor — Santarém/Fonte Boa.

A previsão do IPMA, para as 19 horas desta quarta-feira, era de todos os distritos (exceto Faro) em alerta vermelho. A partir das 21 horas, mantém-se nove distritos em alerta vermelho e os restantes em alerta laranja — Faro a amarelo.