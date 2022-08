Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma estátua vermelha do presidente russo, Vladimir Putin, sentado num pequeno tanque de guerra, foi colocada num parque infantil no Central Park. A obra é do artista francês James Colomina, conhecido por criar estátuas vermelhas e deixá-las sem pré-aviso em locais públicos.

“Esta escultura visa denunciar o absurdo da guerra e destacar a coragem das crianças diante de situações violentas e catastróficas”, escreveu o escultor, explicando as intenções da sua obra, nas suas redes sociais.

Vários “Putins vermelhos” têm sido deixados pelo mundo sendo que a mesma estátua já foi vista também num parque infantil em Barcelona e no Jardim do Luxemburgo, em Paris. O escultor partilha a sua arte no Instagram, onde mostra as diferentes reações à presença do líder russo em espaços inusitados – especialmente por crianças.

Maryham Yaacoub, uma das visitantes do famoso parque em Nova Iorque, explicou à agência Reuters a leitura que faz da obra do artista francês: “Acho que é uma boa maneira de expressar a opinião e mostrar ao mundo que há muitas pessoas insatisfeitas com o que está a acontecer”.