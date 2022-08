Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Câmara Municipal de Lisboa e o Governo chegaram a acordo para o financiamento da Jornada Mundial da Juventude, que contará com a presença do Papa Francisco. De acordo com o jornal Público, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o presidente da câmara da capital, Carlos Moedas, alcançaram um consenso esta quarta-feira, terminando com meses de divergências.

O Governo ficará encarregue de financiar e levar a cabo algumas tarefas decorrentes do evento, tais como a montagem das casas de banho, as torres de iluminação e sistemas de som e multimédia. Inicialmente, o ex-presidente da Câmara Fernando Medina tinha-se comprometido em suportar esses custos, mas, com a eleição do novo executivo camarário em setembro de 2021, a situação alterou-se, sendo que Carlos Moedas alegou que a autarquia não dispunha de capacidade financeira.

O consenso chega um dia antes do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitar as margens do Rio Trancão, onde o Papa Francisco realizará a missa final da Jornada. A acompanhar o chefe de Estado estará a ministra Ana Catarina Mendes, Carlos Moedas e ainda o bispo Américo Aguiar.

Ao Público, Ana Catarina Mendes disse que o “Governo assume a realização da Jornada Mundial da Juventude como um evento importantíssimo para Portugal”, estando empenhado que seja um “grande sucesso”, algo que a ministra está “absolutamente convicta”. “O Governo tem estado concentrado e a trabalhar para encontrar respostas para esse sucesso”, referiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Garantindo que o Governo “esclareceu sempre as dúvidas da Câmara de Lisboa”, a ministra dos Assuntos Parlamentares sublinhou que, da parte do Executivo, “nunca houve hesitações em fazer o que é necessário para que a Jornada Mundial corra bem”.

Por seu turno, Carlos Moedas saudou a decisão, estando “muito contente” e “muito empenhado”. Ao Público, o autarca diz ser muito “importante” ter um acordo que “permitirá avançar rapidamente na operacionalização do projeto”.