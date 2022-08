O PCP apelou esta sexta-feira à juventude portuguesa para intensificar a luta pela paz e criticou a política externa dos sucessivos governos PS, PSD e CDS-PP que “está a envolver perigosamente” o país na “estratégia militarista agressiva” de Washington.

Em comunicado, o dirigente comunista Rui Fernandes evocou “o horror nuclear” de 6 e 9 de agosto de 1945, nas cidades japonesas de Hiroxima e Nagasáqui, “no momento em que o imperialismo fomenta a tensão nas relações internacionais, com expressão na escalada da guerra”.

Ao evocar Hiroxima e Nagasáqui, o PCP apela ao povo português, e particularmente à juventude, para que intensifique a luta pela paz e o desarmamento, desde logo para que os EUA [Estados Unidos da América, a NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte, da qual Portugal faz parte] e a UE [União Europeia] ponham fim à sua estratégia de confrontação e cessem de instigar a guerra na Ucrânia”, acrescentou o membro da Comissão Política do Comité Central comunista.