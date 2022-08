Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades norte-americanas estão a investigar o desaparecimento de uma mãe de 25 anos e dos seus três filhos da quinta do ator Ezra Miller, onde estariam a viver, em Vermont, nos Estados Unidos.

O desaparecimento foi reportado depois de a polícia tentar, durante o passado fim de semana, entregar à mãe das crianças de um, quatro e cinco anos, uma ordem judicial urgente solicitada pelo Ministério Público dos EUA com a intenção de lhe retirar os filhos por receios de segurança.

A Rolling Stone noticiou esta quarta-feira que as autoridades estão preocupadas com a possibilidade de Ezra Miller estar a esconder o paradeiro da família, embora o ator tenha dito que a mulher e as crianças já não vivem no local há dois meses.

“Miller, proprietário da residência, defende que a mãe e os filhos não estão lá hospedados nos últimos dois meses. Isso contradiz” as imagens publicadas pela mulher “nas redes sociais, no final de julho, que [a assistente social] reconheceu como o interior da residência”, pode ler-se em documentos judiciais citados pela Rolling Stone.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mulher de 25 anos colocava, quase diariamente, no Instagram citações e fotografias dentro da casa do ator — isto antes de desaparecer das redes sociais em meados de julho, com a sua conta a ter sido (aparentemente) excluída.

A ordem judicial concluía que permanecer na quinta “é contrário ao bem-estar” das crianças, sendo que anteriormente também já tinham surgido rumores de que existiam armas espalhadas pela residência.

Imagens de vídeo a que a Rolling Stone teve acesso, em junho, mostravam pelo menos oito armas, incluindo rifles, na sala de estar. A revista adiantou também nessa altura que existiam relatos sobre uma produção de cannabis na quinta.

Ezra Miller albergava a família desde meados de abril, depois de a ter conhecido no Havai em março. Apesar dos alertas que surgiram ao longo dos meses sobre a segurança das crianças, incluindo a preocupação do pai delas, a mãe disse sempre que o ator a ajudou a escapar de um parceiro abusivo e que a quinta era “um refúgio de cura”.

Conhecido pela sua participação em “Flash” e “Monstros fantásticos e onde encontrá-los”, Ezra Miller já tinha sido noticia esta semana depois de ser acusado de roubo no estado norte-americano de Vermont. O ator terá alegadamente entrado numa casa e roubado bebidas alcoólicas, aproveitando-se da ausência dos proprietários.