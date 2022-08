Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em choque. Foi assim que o Presidente dos Estados Unidos recebeu a notícia que o seu homólogo russo se preparava para invadir a Ucrânia. Naquela tarde soalheira de outubro, sentado lado a lado com outros membros da sua administração na Sala Oval, Joe Biden foi informado pela primeira vez das intenções da Rússia. Os serviços de informação norte-americanos, juntamente com fontes diplomáticas e militares, garantiam que se desencadearia uma guerra na Europa no inverno.

Durante os meses anteriores, os Estados Unidos já tinham estado atentos às movimentações da Rússia, que reforçava a presença militar junto à fronteira ucraniana. Segundo uma investigação publicada esta terça-feira pelo Washington Post, os serviços de informação norte-americanos conseguiram desvendar vários dos planos de Moscovo, estudando o posicionamento das tropas russas no terreno e a maneira como estavam organizadas, assim como recorreram a várias fontes no seio do Kremlin para perceber as reais intenções de Putin.

A administração Biden esteve várias vezes reunida — sempre em segredo — para discutir a possível invasão da Rússia à Ucrânia. As opiniões, na altura, dividiam-se; como lembra Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional, havia quem estivesse realmente preocupado, enquanto alguns manifestavam ceticismo. Por sua vez, Joe Biden manteve, desde cedo, uma máxima: os Estados Unidos não deveriam intervir diretamente na guerra e deviam coordenar a resposta com os aliados da NATO.

