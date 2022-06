Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A quatro dias da invasão russa à Ucrânia, Vladimir Putin dizia que preferia estar a “jogar hóquei no gelo” do que tomar uma decisão sobre um possível encontro com o Presidente norte-americano para evitar a guerra que se avizinhava. A reunião acabou por não acontecer e, a 24 de fevereiro, começava o que o Kremlin apelidava de “operação militar especial” na Ucrânia.

O comentário surgiu no final de uma conversa informal de nove minutos entre os dois líderes a que o The Telegraph teve acesso e que vai ser divulgada na quinta-feira num documentário da France 2.

Para ser honesto, eu queria jogar hóquei no gelo. E aqui estou eu a falar a partir do salão de desporto antes de começar a atividade física”, afirmava Putin durante uma chamada telefónica com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

No entanto, a conversa começava noutros moldes, com uma tentativa de Macron, que se revelou infrutífera, par evitar que a Rússia avançasse com a guerra.

“Vladimir, primeiro uma coisa”, começa por dizer o líder francês no início da conversa antes de ser rapidamente interrompido pelo homólogo russo: “Ouve Emmanuel, interrompe-o Putin. Macron continua: “Gostava que primeiro me desses a tua leitura da situação e talvez, diretamente, como é o nosso hábito, que me dissesses quais são as tuas intenções“.

Durante a conversa, a 20 de fevereiro, Putin terá aproveitado para criticar o Presidente ucraniano, que acusou de nada fazer para aplicar os acordos de Minsk e de procurar armamento nuclear, prosseguindo com o argumento de que as propostas dos separatistas no leste da Ucrânia deviam ser ouvidas.

Perante as alegações de Macron de que num país soberano as leis são feitas por “autoridades democraticamente eleitas e não por separatistas”, Putin responde: “Não é um governo eleito democraticamente. Ganharam controlo através de um golpe sangrento. As pessoas foram queimadas vivas. Foi um banho de sangue e Zelensky é um dos culpados“.

Durante a conversa, Macron vai atuando como um mediador, propondo-se a falar com Zelensky e apelando a Putin que realize um encontro com o Presidente norte-americano, Joe Biden. O líder russo, porém, não parece inclinado e no fim da conversa revela que preferia estar a jogar hóquei:

Honestamente, eu queria ir jogar hóquei no gelo. E aqui estou eu a falar da sala do desporto antes de começar a minha atividade física. Mas primeiro vou falar com os meus conselheiros”.

O The Telegraph teve ainda acesso a uma conversa posterior entre Macron e o primeiro-ministro britânico. Boris Johnson terá expressado as suas dúvidas de que o diálogo fosse a solução para lidar com Putin.

“Todas as vezes que falamos com Vladimir Putin tenho a impressão de que ele fica mais agressivo e que nós parecemos um pouco fracos. Ele quer alcançar o que quer e não vai parar até o conseguir”, alertava Johnson. Passados dois dias, Putin invadia a Ucrânia.