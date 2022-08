Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De forma inevitável, a novela à volta do futuro de Miguel Oliveira aproxima-se vertiginosamente do fim. Já depois de o próprio piloto português ter anunciado uma conferência de imprensa para a próxima quarta-feira, a imprensa alemã garante agora que Oliveira já recusou a última proposta da Tech3 e vai mesmo correr pela RNF Aprilia na próxima temporada de MotoGP.

De recordar que, na semana passada, Stefan Pierer, diretor executivo da Pierer Mobility que detém a KTM, revelou que tinha apresentado uma nova proposta com vista à permanência de Miguel Oliveira, oferecendo um vínculo de três anos e alavacando a ideia com o novo projeto da GASGAS, a marca que se associou à Tech3 para 2023. Contudo, em entrevista à revista alemã Speedweek, reconheceu desde logo que não estava muito otimista — até porque Miguel Oliveira já tinha assinado uma carta de intenções com a Aprilia.

“Não acho que o Miguel vá correr connosco em 2023 porque ele assinou uma carta de intenções com a Aprilia. Agora, garantimos-lhe que a Tech3 será uma verdadeira segunda equipa de fábrica no futuro. Ele não sabia disso quando lhe oferecemos a mudança para a Tech3 em maio. Se ele soubesse na altura como a equipa vai estar estruturada no futuro, poderia ter ficado. Ficou um pouco magoado quando assinámos com o Jack Miller, mas é o que é. Agora vamos esperar e ver o que o Miguel diz. Se ele quiser, há vaga na Tech3. A bola agora está nas mãos dele. Oferecemos-lhe um contrato de três anos para que tivesse estabilidade e construísse o projeto GASGAS com o Pol [Espargaró]”, disse Pierer.

Agora, a mesma Speedweek avança que Miguel Oliveira optou mesmo por recusar a última proposta da equipa satélite da KTM e decidiu assinar pela RNF, aquela que será a equipa satélite da Aprilia na próxima temporada e onde deve formar dupla com Raúl Fernández, que curiosamente corre atualmente na Tech3. Aí, ao lado de Pol Espargaró, a solução deverá recair em Augusto Fernández, o atual líder do Mundial de Moto2. O piloto português deve anunciar e tornar oficiais todas estas mudanças na próxima quarta-feira, na tal conferência de imprensa que convocou e na antecâmara do Grande Prémio de San Marino.

A confirmar-se, Miguel Oliveira encerra uma longa ligação com o projeto Red Bull. O piloto português começou a correr pela KTM em 2015, quando ainda estava no Moto3, e foi com essa mesma equipa até ao Moto2 e ao MotoGP, chegando à equipa de fábrica depois de dois anos na Tech3, a equipa satélite.