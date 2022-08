Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já tinha acontecido algumas vezes, mas por períodos pontuais e com diferenças pequenas: esta semana, o preço médio do gasóleo rodoviário descolou do da gasolina 95, ficando oito cêntimos mais caro. De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio de venda do gasóleo, já com descontos, era no início desta semana de 1,865 euros por litro — mais 9,4 cêntimos do que na semana anterior. A gasolina 95 estava a ser vendida a 1,781 euros por litro, quase ao mesmo preço da semana anterior

É a primeira vez que se verifica uma diferença tão grande com o gasóleo mais caro. O normal em pelo menos mais de uma década era a gasolina ser mais cara do que o diesel, que ainda é o combustível mais consumido em Portugal.

