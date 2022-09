Os russos “estão a fugir”, dizia no sábado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num discurso na conferência de Yalta. A Rússia, porém, contava uma versão diferente para justificar a movimentação de tropas: admitia a retirada de tropas em quase toda a região de Kharkiv, mas alegava que o objetivo era “reagrupar” as suas forças. O que é certo é que, com a saída das forças russas, para trás ficou um rasto de equipamento militar.

Tanques e carrinhas abandonados, destruídos; caixas de munições e de rações militares deixadas para trás. A Ucrânia lançou uma contraofensiva para recuperar os territórios ocupados em Kharkiv e, onde outrora se via o “Z”, símbolo de apoio à invasão russa, vão sendo gravadas as letras “ZSU”, abreviatura das forças armadas ucranianas no alfabeto cirílico.

Passados mais de seis meses desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro, pelos territórios recentemente recuperados, substitui-se as cores russas pelo amarelo e azul da bandeira nacional. Na região de Kharkiv, Balaklia, Izium e Kupiansk estão já nas mãos da Ucrânia e as Forças Armadas continuam a reclamar progressos. Na última atualização, indicavam que detêm controlo de seis mil quilómetros quadrados que tinham estado ocupado pelas forças russas. Pelas redes sociais multiplicam-se imagens e vídeos que demonstram os ganhos

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

