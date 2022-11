A Rússia terá tentado, sem sucesso, realizar um teste a um torpedo nuclear nas últimas semanas, noticiou esta quinta-feira a CNN, citando uma fonte das autoridades norte-americanas, que observaram os preparativos para o teste que acabou por não avançar.

Segundo a CNN, os testes foram observados nas últimas semanas no Oceano Ártico e envolveram o submarino “Belgorod”, uma embarcação da marinha russa que é capaz de transportar e lançar torpedos, incluindo o novo “Poseidon”, um torpedo nuclear desenvolvido por Moscovo.

Contudo, as embarcações envolvidas nos treinos voltaram na semana passada ao porto sem terem realizado o lançamento de ensaio. De acordo com a fonte ouvida pela CNN, terá havido dificuldades técnicas a impedir o teste.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um diplomata ouvido pela CNN disse que este ensaio nuclear “pode ser visto como parte de um contexto maior de práticas militar recentes da Rússia”, que tem enviado para a Ucrânia forças armadas com pouco treino e com equipamentos insuficientes.

“A indústria militar russa está a passar por tempos difíceis e também podemos ver que as sanções ocidentais aos bens militares de alta tecnologia estão a ter efeito e devem continuar”, disse o mesmo diplomata.

Segundo a CNN, o torpedo nuclear Poseidon não só tem capacidade para transportar armas nucleares como é, ele próprio, movido por um sistema de propulsão nuclear — o que lhe confere um alcance muito superior aos torpedos convencionais.

O sistema, apresentado em 2018 por Moscovo, tem sido descrito como a “arma do Apocalipse” e considerado uma das grandes vantagens militares contemporâneas da Rússia.

O ensaio, que foi visto pelas autoridades americanas, não deveria servir para detonar uma ogiva nuclear, mas apenas para testar a propulsão do torpedo. Os EUA acreditam que Moscovo pode tentar repetir o teste em breve, mas sublinham que a janela temporal se está a fechar: o inverno levará ao congelamento da camada superior de algumas regiões do Oceano Ártico e impedirá a realização do teste.

A realização de um teste a um equipamento militar com capacidade nuclear, se tivesse sido bem sucedida, poderia contribuir para uma nova escalada de tensões entre a Rússia e o Ocidente. Nas últimas semanas, a possibilidade de a Rússia vir a usar armas nucleares no conflito com a Ucrânia tem ganhado terreno e dominado uma parte relevante do debate global sobre a guerra.