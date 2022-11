Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

As cidades ucranianas de Mariupol e Melitopol, sob ocupação das forças russas, receberam esta terça-feira o título de “cidades de glória militares”. O Presidente Vladimir Putin assinou dois decretos, atribuindo a distinção às duas cidades pela “coragem, firmeza e heroísmo em massa demonstrado pelos defensores da cidade na luta pela liberdade e independência da pátria”, referem os documentos, segundo a agência Ria Novosti.

Mariupol e Melitopol estão situadas nas regiões de Donetsk e Zaporíjia, respetivamente, dois territórios anexados pela Federação Russa em setembro após a realização de referendos vistos pela comunidade internacional como ilegais.

A decisão do líder russo surge pouco depois das tropas terem saído de Kherson, a primeira grande cidade e a única capital regional a cair após o início da invasão russa, a 24 de fevereiro. No final da semana passada, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, anunciava a retirada e, apenas dois dias depois, a operação era dada como concluída, com os militares já na margem esquerda do rio Dnipro.

Na sequência da retirada russa, os militares ucranianos já regressaram à cidade, que na segunda-feira foi visitada pelo Presidente Volodymyr Zelensky.