É a negação total. Do lado da Rússia, as várias vozes que se têm levantado para falar dos mísseis caídos na Polónia, na noite de terça-feira, vão no mesmo sentido: Moscovo nada teve a ver com o ataque e tudo não passa de uma provocação do Ocidente para tentar escalar o conflito. Os Estados Unidos foram os mais comedidos na reação, considera o Kremlin, mas as restantes reações foram mais uma prova da “russofobia”.

Vladimir Putin não disse uma palavra sobre o assunto, embora não tenham faltado chefes de Estado a falar sobre o incidente que matou dois polacos. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afastou a hipótese de o disparo ter vindo de território russo, o que levou Moscovo a considerar a sua reação “comedida”. Se Putin não falou, o seu porta-voz e assessor para a imprensa, Dmitry Peskov, deixou apenas uma frase no ar na terça-feira, curta q.b.: “Não tenho qualquer informação sobre o assunto”, escreveu a agência estatal russa TASS.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.