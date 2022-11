Rishi Sunak esteve reunido este sábado, em Kiev, com Volodymyr Zelensky. Tratou-se do primeiro encontro entre os dois líderes desde que Sunak se tornou primeiro-ministro do Reino Unido. O encontro serviu para Sunak reiterar o apoio dos britânicos à Ucrânia na luta por “uma paz justa” e para anunciar um novo pacote de ajuda para a defesa aérea ucraniana

O Presidente ucraniano, o primeiro a dar conta do encontro, adiantou que a reunião serviu para discutir “os assuntos mais importantes” para os dois países “e para a segurança global”. Destacando que a Ucrânia e o Reino Unido “têm sido fortes aliados” desde o início do conflito, a 24 de fevereiro, o líder ucraniano declarou, no Telegram, que “juntos somos mais fortes e vamos atingir os resultados desejados”.

Já no Twitter, Zelensky agradeceu a visita, dizendo: “Com amigos assim do nosso lado, estamos confiantes na vitória. Ambas as nações sabem o que significa defender a liberdade.”

Thank you, @RishiSunak. With friends like you by our side, we are confident in our victory. Both of our nations know what it means to stand up for freedom ???????????????? https://t.co/9oFfswxp3K — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2022

Sunak disse sentir-se “profundamente humilde” por visitar a capital ucraniana e por conhecer “aqueles que fazem tanto e pagam um preço tal alto para defender os princípios da soberania e da democracia”. Em relação ao pacote de ajuda, no valor de 50 milhões de libras (57,50 milhões de euros), o primeiro-ministro britânico esclareceu que inclui 125 sistemas de defesa anti-aérea e tecnologia anti-drone.

O objetivo é ajudar a “proteger os civis ucranianos e as infraestruturas críticas nacionais dos intensos ataques russos”, que têm provocado problemas no fornecimento energético e, em consequência, no aquecimento. “Enquanto as forças ucranianas sucedem em empurrar as forças russas no terreno, civis estão a ser brutalmente bombardeados a partir do ar”, afirmou o primeiro-ministro britânico, num comunicado citado pela Sky News.

O Reino Unido vai também reforçar o apoio prestado no treino de novos recrutas e enviar médicos militares e engenheiros para o país “para oferecer apoio especializado”.

Orgulhoso pela forma como o Reino Unido “apoiou a Ucrânia desde o início” da guerra, Sunak disse estar “aqui hoje para dizer que o Reino Unido e os nossos aliados vão continuar a apoiar a Ucrânia enquanto luta para acabar com esta guerra bárbara e alcançar uma paz justa”.