A Rússia acusou este domingo as forças ucranianas de terem realizado novos bombardeamentos contra a central nuclear de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, garantindo que o nível de radiação permanece “em conformidade com a norma”.

“O regime de Kiev não para as provocações para criar a ameaça de um desastre na central nuclear de Zaporíjia”, a maior da Europa e militarmente ocupada pela Rússia, afirmaram os militares russos em comunicado.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) comunicou terem ocorrido “fortes explosões” durante a noite e este domingo na área da central nuclear de Zaporíjia. “A informação é extremamente perturbadora. As explosões ocorreram no local desta grande central nuclear, o que é totalmente inaceitável”, advertiu Rafael Grossi, diretor da AIEA, em comunicado.

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security. https://t.co/0nEY45BLAg pic.twitter.com/FgG6erL0IV

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 20, 2022