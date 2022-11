Veneno russo. Terá sido essa a causa da morte misteriosa e inesperada do ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia no sábado, segundo a imprensa ucraniana que cita fontes russas e ucranianas. Segundo a Espreso TV, Aleksandr Lukashenko, Presidente da Bielorrússia, terá aumentado a sua segurança com medo de ser envenenado. Um dos dedos apontados a Moscovo é o do oligarca Leonid Nevzlin, conhecido opositor de Vladimir Putin, e que, no passado, revelou segredos do Kremlin. No início das guerra, anunciou que iria renunciar à cidadania russa.

Leonid Nevzlin assume mesmo que foram os serviços secretos russos a envenenar o ministro Vladimir Makei. Segundo escreve no Twitter, o medo tomou conta de Lukashenko que “ordenou a substituição dos seus cozinheiros, funcionários e seguranças”. Também os seus filhos receberam segurança adicional.

Já sobre o veneno, defende que foi desenvolvido “num laboratório especial do FSB [Serviço Federal de Segurança da Federação Russa]”, segundo terá sabido junto de fontes próximas dos serviços especiais russos. “Um quadro clínico nestes casos corresponde a morte por ataque cardíaco, derrame ou insuficiência cardíaca.”

Makei, acrescenta, não tinha problemas de saúde.

O oligarca, que tem nacionalidade israelita, argumenta que o Presidente da Bielorrússia teme ser envenenado pelos russos. “O ditador não confia em ninguém. E não é sem motivo, ele acredita que depois de Makei, poderá estar a ser preparado um funeral magnífico para si. Moscovo não está satisfeita com a demora na entrada do exército bielorrusso na guerra contra a Ucrânia, e o Kremlin está pronto para usar todas as formas para pressionar o regime bielorrusso.”

No domingo, o Presidente ucraniano já tinha defendido a mesma teoria. “Ele pode ter sido envenenado. Era uma das poucas pessoas que não estava sob influência da Rússia”, disse Volodymyr Zelensky.

No Twitter, Anton Gerashchenko fazia uma análise semelhante. O conselheiro do ministro ucrananiano da Administração Interna recordava os rumores sobre envenenamento do ministro. “Há rumores de que ele pode ter sido envenenado. Makei foi apontado como um possível sucessor de Lukashenko. Ele era um dos poucos que não estava sob influência russa. Rumores dizem que isso pode ser uma deixa para Lukashenko.”

